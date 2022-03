MultiVersus: Gandalf, LeBron James ed altri lottatori confermati da un leak audio?

Già da prima del suo annuncio ufficiale si parla del roster di MultiVersus, picchiaduro free-to-play in stile Super Smash Bros. che metterà a confronto tra loro diverse star sotto etichetta Warner Bros. in sfide a coppie dall'alto tasso di adrenalina e spettacolarità.

Già diversi nomi sono stati confermati ufficialmente: Batman, Superman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Shaggy, Arya Stark e Tom & Jerry sono pronti a darsi battaglia in uno dei più improbabili ed esilaranti cross-over mai concepiti. Molti altri nomi devono ancora essere annunciati e, nonostante rumor e speculazioni, sono per il momento ancora avvolti nel mistero. Ma un grosso leak delle linee di dialogo fin qui registrate potrebbe aver già anticipato la presenza di ulteriori combattenti.

Sui forum di Reddit e ResetERA sono apparsi topic con un file di dialoghi della durata di quasi due ore, dove è possibile sentire non solo i personaggi già annunciati, ma altri che faranno parte del roster di lancio. Tra i nomi che è possibile ascoltare troviamo Gandalf, Taz, il Gigante di Ferro e addirittura LeBron James, tutti apparentemente previsti come personaggi giocabili. Sarebbe inoltre presente Marvin il Marziano, sebbene per quest'ultimo si ipotizza la presenza nel gioco in qualità di annunciatore.

Ulteriori linee di dialogo farebbero invece riferimento ad ulteriori personaggi ancora, tra i quali ci sarebbero Joker, Poison Ivy, Scooby-Doo e Daenerys Targaryen, sebbene in questi casi si potrebbero trattare di semplici citazioni e non di lottatori effettivamente giocabili. Nessuna traccia invece per altri protagonisti rumoreggiati negli scorsi mesi quali Johnny Bravo, Fred Flintstone ed Harry Potter, e nemmeno dei due lottatori di Mortal Kombat rumoreggiati per MultiVersus.

Fin quando non verranno annunciati ufficialmente da Warner Bros. si resta nel campo delle ipotesi, ma una conferma sulla presenza (ed assenza) di queste icone potrebbe divenire concreta nel prossimo futuro. Ricordiamo infatti che MultiVersus è atteso per il 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Nell'attesa la nostra anteprima di MultiVersus vi svelerà molti più dettagli sull'intrigante picchiaduro.