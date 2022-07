MultiVersus gratis: come accumulare velocemente le monete d'oro

Se avete già seguito la nostra guida su come ottenere una chiave per giocare gratis l'early access di MultiVerus, significa che avete già accesso al gioco e siete intenzionati a sbloccare ogni singolo personaggio presente nel roster. A tal proposito, vi proponiamo una serie di consigli per accumulare velocemente tante monete d'oro.

Completate le missioni iniziali

Prima di sbloccare le missioni giornaliere, le quali ricompensano il giocatore con i punti che permettono di fare progressi nel Pass Battaglia, i giocatori possono portare a termine un set di sfide molto semplici che consentono ai giocatori di mettere da parte poco più di 1.000 monete d'oro, utili per chi vuole acquistare un primo personaggio.

Potenziate i personaggi

Un'altra importante fonte di monete d'oro sono i personaggi stessi di MultiVersus, dal momento che ciascun eroe può accumulare esperienza e salire di livello. Ad ogni level up, i personaggi ricevono 100 monete d'oro e, di conseguenza, potete ottenere 500 gettoni solo facendo raggiungere il livello 1 ai cinque eroi disponibili sin da subito (Jake, Harley Quinn, Wonder Woman, Taz e Shaggy).

Scalate i livelli del pass

Pur non permettendo di ottenere chissà quante monete d'oro, il Pass Battaglia contiene comunque qualche centinaio di gettoni che si possono ottenere anche senza l'acquisto di questo contenuto, dal momento che le monete fanno parte delle ricompense gratuite. Per velocizzare la scalata dei livelli del Pass Battaglia, che contengono un totale di 500 monete d'oro, potete completare le sfide giornaliere e quelle stagionali.

Prima partita del giorno

Anche il completamento delle normali partite (incluse quelle contro i bot) garantisce un piccolo quantitativo di monete d'oro al loro completamento. Se però volete massimizzare le monete d'oro ottenute e sbloccare i personaggi nel minor tempo possibile, vi suggeriamo di sfruttare la meccanica della prima partita del giorno: si tratta di un sistema attraverso il quale è possibile ricevere ben 200 monete d'oro completando almeno una partita ogni giorno. In questo modo, potrete sbloccare un nuovo personaggio ogni 10/15 giorni oppure mettere da parte qualche gettone per i contenuti futuri.

