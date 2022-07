MultiVersus gratis: i personaggi aggiuntivi saranno almeno 19

A pochi giorni dall'inizio dell'accesso anticipato di MultiVersus, i giocatori potrebbero aver scoperto quanti sono i personaggi in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Sebbene il titolo sia gratuito, i giocatori possono acquistare uno dei Founder's Pack per ottenere immediatamente l'accesso al gioco e una serie di bonus, tra i quali i gettoni per ottenere subito i personaggi 'bloccati'. Analizzando i contenuti del "Pacchetto del Fondatore di MultiVersus: Premium Edition", il cui costo è di ben 99,99 euro, possiamo notare che nel bundle vi sono ben 30 Gettoni Personaggio, ovvero consumabili che permettono di sbloccare istantaneamente qualsiasi personaggio che richiederebbe altrimenti l'acquisto tramite Gleamium o Monete d'oro.

Dal momento che i personaggi attualmente presenti nel roster sono 16 e 5 di questi sono gratuiti, ciò significherebbe che gli acquirenti della Premium Edition avrebbero ancora da spendere 19 Gettoni Personaggio. In parole povere, il supporto post-lancio di MultiVersus prevederebbe almeno l'arrivo di altri 19 personaggi. Ovviamente ciò non esclude che, in caso di successo, possano arrivarne anche altri.

A tal proposito, gli eroi al centro dei leak sono esattamente 21, ovvero:

Joker di DC Comics

Raven di DC Comics

Gizmo di Gremlins

Marvin the Martian dei Looney Tunes

Lebron James

Rick di Rick and Morty

Morty di Rick and Morty

Scooby-Doo

Daenerys Targaryen di Game of Thrones

Il Mastino di Game of Thrones

Wicked Witch de Il Mago di Oz

Godzilla

Johnny Bravo

Fred Flinstone dei Flinstones

Samurai Jack

Le Superchicche (unico lottatore)

The Animaniacs (unico lottatore)

Daffy Duck dei Looney Tunes

Scorpion di Mortal Kombat

Ben 10

Ted Lasso

In attesa di scoprire chi sarà il primo ad aggiungersi agli eroi già disponibili, vi ricordiamo che il gioco Warner Bros è gratis già da oggi. Sulle nostre pagine potete trovare infatti la guida su come sbloccare un codice gratis per l'early access di MultiVersus.