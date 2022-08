MultiVersus, grosso update in arrivo: il director promette 'novità interessanti'

Nonostante il grande successo ottenuto fin qui, con MultiVersus ad oltre 20 milioni di giocatori in un mese di pubblicazione, Player First Games continua costantemente a lavorare su nuovi contenuti per il frenetico picchiaduro in stile Super Smash Bros. disponibile su PC e console PlayStation e Xbox.

In particolare i fan vogliono sapere quando arriva la cooperativa in MultiVersus, con gli sviluppatori che hanno invitato i giocatori a portare ancora un po' di pazienza dato che questa opzione è ancora piuttosto lontana dalla pubblicazione. Ciò però non toglie che altri aggiornamenti corposi siano in arrivo in tempi più brevi e, anzi, il director Tony Huynh ha anticipato su Twitter che importanti novità sono in arrivo già per settimana prossima.

Rispondendo ad un follower su Twitter, Huynh rivela anzitutto che "il team sta lavorando per includere le Gilde ed il Negozio, ma ci vorrà ancora un po' di tempo", confermando però che "la patch di settimana prossima sarà una delle più grosse pubblicate finora ed aggiungerà un sacco di roba interessante, ormai ci siamo".

Non è chiaro di preciso cosa verrà effettivamente implementato in MultiVersus con questo corposo aggiornamento, in ogni caso per gli autori la priorità è perfezionare la stabilità di sistema e risolvere i bug presenti. Con molto probabilità ci saranno passi avanti in tal senso con la patch di settimana prossima, assieme a chissà quali altre sorprese.