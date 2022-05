MultiVersus guida: come modificare la posizione della percentuale del danno

Se siete stati tra i fortnutati giocatori selezionati per prendere parte alla versione Alpha di MultiVersus, il picchiaduro gratis ispirato a Super Smash Bros, potreste aver bisogno di qualche consiglio per apportare piccole ma importanti modifiche all'interfaccia.

Le impostazioni predefinite di MultiVersus prevedono infatti che la percentuale del danno subito, ovvero il numeretto che sta ad indicare quanti colpi ha subito quello specifico personaggio, è posizionato proprio ai piedi del lottatore e si muove con lui in giro per l'arena. Se tale approccio non fa per voi e preferireste visualizzare il danno subito dal vostro personaggio in maniera classica, sappiate che è possibile modificare l'interfaccia utente del free to play in pochi istanti.

Gli sviluppatori di MultiVersus hanno infatti implementato un gran quantitativo di opzioni per l'accessibilità e tra queste troviamo anche una folta schiera di voci relative all'interfaccia. Per visualizzare la percentuale del danno in maniera simile a Super Smash Bros e ad altri brawler, basta recarsi nel menu delle impostazioni selezionando l'icona a forma di ingranaggio nel menu principale. A questo punto selezionate la seconda voce dell'elenco, la quale include tutte le opzioni relative all'interfaccia: da qui, non occorre fare altro che spostare il cursore su "Posizione del danno" e modificare la voce. Selezionando "Giocatore", che è l'opzione predefinita, la percentuale viene posizionata ai piedi del lottatore. Con "Tabella punti" si fa invece in modo che sullo schermo si possano vedere le icone dei personaggi con relativo danno (potete anche scegliere se visualizzare tali voci in alto o in basso). Chi preferisce può anche attivare entrambe le opzioni contemporaneamente.

In attesa di proporvi altre guide sul gioco, vi ricordiamo che l'open beta di MultiVersus arriverà molto presto.