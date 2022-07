MultiVersus guida: a cosa servono i Toast e come si usano

Se avete appena iniziato a giocare l'Open Beta di MultiVersus, vi sarete quasi sicuramente resi conto che tra gli oggetti che si possono sbloccare vi sono i Toast. Ma a cosa servono questi particolari consumabili? Scopriamolo insieme.

Che cosa sono i Toast?

I Toast sono un oggetto di MultiVersus ispirato al popolare meme "Toasty!" di Mortal Kombat (vi ricordiamo che Netherrealm Studios e Play First Games sono entrambi studi di Warner Bros.). Pur essendo tratto dal violento picchiaduro, questo particolare oggetto è stato implementato nel free to play per esprimere un apprezzamento nei confronti di altri giocatori. Si tratta di una sorta di sistema equivalente al "mi piace" per fare in modo che un altro utente sappia che avete apprezzato il suo modo di giocare durante il match, che sia esso un membro della vostra stessa squadra o un avversario.

Come usare i Toast in MultiVersus

Usare i Toast in MultiVersus è davvero semplice e, per farlo, occorre attendere che la partita in corso finisca. Nella schermata dei risultati finali con i personaggi utilizzati da ogni giocatore, potrete vedere un tasto in corrispondenza di ciascun utente con su scritto "Dai un Toast + 1" (potete vedere l'immagine in calce alla guida). Questa particolare azione fa sì che il giocatore che riceve il Toast venga premiato con 20 Monete d'oro gratis. Ovviamente le Monete non verranno sottratte dal vostro portafoglio digitale e l'unica cosa che perderete effettuando questa azione è un singolo Toast. Ottenere i Toast non è difficile, dal momento che fanno parte delle ricompense del Pass Battaglia e si possono ricevere in premio facendo salire di livello i personaggi. In alternativa, si possono acquistare 10 Toast al prezzo di 350 Monete d'oro.

A proposito, avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come accumulare tante Monete d'oro gratis in MultiVersus?