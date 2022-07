MultiVersus: guida alle meccaniche di gioco avanzate

MultiVersus è il free-to-play ispirato a Super Smash Bros. e con un corposo roster di personaggi su licenza Warner Bros. Proprio come la celebre esclusiva di Nintendo, il titolo presenta meccaniche di combattimento fondamentali che ogni utente farebbe meglio a padroneggiare. Ecco quali sono le nozioni di gameplay avanzate da imparare.

L’indicatore della schivata

Una schivata può essere impiegata sia in maniera difensiva, sfruttandone cioè i frame d’invincibilità, sia per accorciare le distanze e scagliarsi su un nemico. A prescindere da quale sia il vostro stile di gioco, tenete sempre a mente che ogni schivata consecutiva riduce l’efficacia delle successive, soprattutto in caso finiate con lo svuotarne l’indicatore prima che possa rigenerarsi nel tempo e ad ogni colpo inflitto o subito.

Le abilità con ricarica

Ogni personaggio possiede delle abilità speciali uniche nel loro genere, forti al punto da non poter essere utilizzate costantemente in battaglia. Proprio come per l’indicatore della schivata, i tempi di ricarica di queste manovre compaiono sotto l'icona del lottatore in uso. Cercate di tenerlo d’occhio per conoscere il momento esatto in cui un’abilità torna disponibile.

L’interazione coi muri

Lo scopo principale in ogni battaglia di MultiVersus è gettare gli avversari fuori dall’arena. Per questo motivo, a seconda della situazione, la possibilità di scivolare e arrampicarsi sopra i muri può rappresentare un’importante ancora di salvezza. Eseguire una qualsiasi di queste azioni ripristina inoltre le manovre evasive, permettendo di effettuare due ulteriori salti e altrettante schivate in volo.

Le corazze e come romperle

Nel titolo Warner Bros. esistono personaggi capaci di attivare una corazza luminosa. Questa particolare protezione svuota l’indicatore della schivata, ma permette a chi la indossa di incassare colpi senza reagire. Infrangere una corazza è davvero molto semplice, dato che basterà un solo colpo andato a segno, ma esistono anche tecniche contraddistinte dal colore viola con le quali è possibile ignorare quelle difese.

Le schivate con salto

Combinando una schivata laterale a un salto immediato si può ottenere uno slancio più lungo del normale, utile nel caso in cui dobbiate riposizionarvi in tutta fretta. Questa manovra, che ricordiamo essere eseguibile tanto a terra quanto in aria, è ottima anche per dare il via a una combo aerea.

Il combattimento aereo

A prescindere da quale possa essere il vostro guerriero preferito, sapersi destreggiare in volo è a dir poco fondamentale per massimizzare le chance di vittoria. In questo gioca un ruolo importante il limite e la gestione delle manovre aeree, che fra un atterraggio e l’altro non possono superare i due salti, le due schivate e il paio di abilità speciali.

La riduzione dell’attacco

Per scongiurare l’utilizzo continuo e ripetuto di poche mosse, MultiVersus applica un malus a ogni colpo sferrato frequentemente (4 volte negli ultimi 7 attacchi), riducendone sia i danni sia l’effetto di stordimento. Per questo motivo, variare il proprio approccio nel corso di uno scontro è sempre e comunque una scelta consigliata.

Controllo della spinta

Questa mossa difensiva permette di influenzare l’angolazione di ogni spinta in arrivo. I giocatori che stanno per essere proiettati verso l’esterno hanno infatti pochi secondi per indicare una direzione, così che sia più facile mantenere il controllo e tornare quanto prima nel vivo dell’azione.

Gli elementi

Alcuni personaggi di MultiVersus sono in grado di sfruttare abilità elementali che si influenzano fra loro. Superman, ad esempio, può estinguere in un baleno le palle di fuoco di Rendog grazie al suo soffio congelante. Arrivare a comprendere queste interazioni richiederà diverso tempo, ma capire come farlo al meglio vi garantirà preziosi vantaggi tattici.

