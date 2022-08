MultiVersus: la guida a tutti i modificatori del picchiaduro gratis

Dietro la facciata da picchiaduro immediato, MultiVersus nasconde delle meccaniche complesse che esulano dai suoi tutorial più avanzati. Fra queste troviamo anche i cosiddetti modificatori, ovvero dei buff/debuff dagli effetti particolari e applicabili in battaglia da alcuni personaggi. In questa guida li elencheremo tutti spiegandovi cosa fanno.

Aggiorna : ripristina la chance di effettuare manovre aeree (schivate, abilità speciali e salti)

: ripristina la chance di effettuare manovre aeree (schivate, abilità speciali e salti) Aggiramento proiettili : i proiettili ignorano il bersaglio, passandogli attraverso.

: i proiettili ignorano il bersaglio, passandogli attraverso. Bolla : il bersaglio diventa invulnerabile , ma disattivato in una bolla. Gli alleati possono colpirla per liberarlo velocemente.

: il bersaglio diventa , ma in una bolla. Gli alleati possono colpirla per liberarlo velocemente. Congelamento : il bersaglio è disattivato in un blocco di ghiaccio, che i colpi alleati possono infrangere velocemente.

: il bersaglio è disattivato in un blocco di ghiaccio, che i colpi alleati possono infrangere velocemente. Corazza : impedisce di subire una spinta indietro quando si viene colpiti. Se applicata su sé stessi, svuota parzialmente l’indicatore della schivata.

: impedisce di subire una quando si viene colpiti. Se applicata su sé stessi, svuota parzialmente l’indicatore della schivata. Coriandoli : una volta applicato, il bersaglio riceve accumuli a ogni colpo subito. Raggiungere cinque accumuli incendia il bersaglio.

: una volta applicato, il bersaglio riceve a ogni colpo subito. Raggiungere cinque accumuli il bersaglio. Cotto : il bersaglio si tramuta in un pollo arrosto. L’unica reazione possibile è quella di scappare.

: il bersaglio si tramuta in un arrosto. L’unica reazione possibile è quella di scappare. Cultura : riduce i tempi di ricarica delle abilità.

: riduce i tempi di ricarica delle abilità. Disattivato : stato in cui non si può eseguire alcuna azione.

: stato in cui non si può eseguire alcuna azione. Disorientare : quando si è affetti da questo stato, subire un attacco in mischia può infrangere la corazza e voltare il personaggio nella direzione opposta.

: quando si è affetti da questo stato, subire un può infrangere la corazza e voltare il personaggio nella direzione opposta. Elettrizzazione : il prossimo attacco in mischia infligge scossa elettrica .

: il prossimo attacco in mischia infligge . Fermato : blocca un proiettile a mezz’aria.

: blocca un proiettile a mezz’aria. Fuoco : il bersaglio subisce danni che si riducono nel corso del tempo.

: il bersaglio subisce danni che si riducono nel corso del tempo. Furioso : il prossimo attacco infliggerà la quantità massima di accumuli di indebolimento .

: il prossimo attacco infliggerà la quantità massima di accumuli di . Ghiaccio : il bersaglio attacca e si muove lentamente . Una volta subiti gli accumuli massimi, si passa allo stato congelamento.

: il bersaglio attacca e si muove . Una volta subiti gli accumuli massimi, si passa allo stato congelamento. Guanti di ghiaccio : il prossimo attacco in mischia infligge lo stato ghiaccio .

: il prossimo infligge lo stato . Gustoso : una volta applicato, il bersaglio riceve accumuli a ogni colpo subito. Quando si raggiunge il massimo degli accumuli, si attiva lo status cotto .

: una volta applicato, il bersaglio riceve accumuli a ogni colpo subito. Quando si raggiunge il massimo degli accumuli, si attiva lo status . Incantato : il bersaglio viene disattivato per qualche secondo.

: il bersaglio viene per qualche secondo. Indebolimento : il bersaglio subisce più danni e maggiori spinte indietro.

: il bersaglio subisce più danni e maggiori spinte indietro. Invisibile : rende invisibile alla squadra nemica.

: rende invisibile alla squadra nemica. Invulnerabilità : stato in cui non è possibile subire danni o spinte indietro.

: stato in cui non è possibile subire danni o spinte indietro. Movimenti accelerati : aumenta significativamente la velocità di movimento .

: aumenta significativamente la . Preso di mira : il bersaglio attira i proiettili a sé.

: il bersaglio attira i proiettili a sé. Purificato : rimuove tutti i debuff.

: rimuove tutti i debuff. Rafforzamento : aumenta tutti i tipi di danni inferti.

: aumenta tutti i tipi di danni inferti. Rallentato : gli attacchi e i movimenti sono rallentati.

: gli attacchi e i movimenti sono rallentati. Ripristino : azzera tutti i tempi di ricarica.

: azzera tutti i tempi di ricarica. Ritmo : il primo accumulo aumenta la velocità, mentre il secondo applica infrangi corazza agli attacchi in mischia.

: il primo accumulo aumenta la velocità, mentre il secondo applica agli attacchi in mischia. Salute grigia : equivale a un aumento temporaneo della salute , che assorbe i danni senza poter essere curato.

: equivale a un , che assorbe i danni senza poter essere curato. Scossa elettrica : il bersaglio subisce danni nel tempo e danneggia gli alleati vicini.

: il bersaglio subisce e danneggia gli alleati vicini. Scudo : previene la spinta indietro e i danni del prossimo colpo.

: previene la spinta indietro e i danni del prossimo colpo. Sguardo di rose : una volta applicato, il bersaglio riceve accumuli a ogni colpo subito. Quando si raggiunge il massimo degli accumuli, si attiva lo status bolla .

: una volta applicato, il bersaglio riceve accumuli a ogni colpo subito. Quando si raggiunge il massimo degli accumuli, si attiva lo status . Spine : il possessore riflette una parte dei danni subiti all’attaccante.

: il possessore riflette una parte dei danni subiti all’attaccante. Stordimento: il bersaglio viene disattivato per breve tempo.

