Multiversus: immagini leak mostrano i personaggi del picchiaduro crossover di WB Games

Si continua a parlare di Multiversus, il vociferato picchiaduro crossover di Warner Bros. Interactive che dovrebbe far convergere in un unico mondo alcuni tra i personaggi più iconici del mondo dell'intrattenimento.

Sebbene il publisher non abbia mai rivelato nulla di ufficiale riguardante il progetto, sono sempre più numerosi ed insistenti ii rumor e i leak che aleggiano attorno al nome di Multiversus. Ultimo di questi è una serie di immagini trafugate online e riportate sul forum di ResetEra, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo ad alcuni dei lottatori che dovrebbero far parte del roster.

Tra i personaggi che possiamo scorgere abbiamo Wonder Woman, Gandalf, Jake di Adventure Time, e non mancano neppure alcuni riferimenti visivi a Rick and Morty. In base a quanto riferito su ResetEra, nel roster ci saranno anche Arya di Game of Thrones, Shaggy di Scooby Doo, Garnet di Steven Universe ed anche altri personaggi DC.

Gli scenari di combattimento sembrano confermare l'impostazione brawler à la Super Smash Bros., con alcune piattaforme sulle quali sarà possibile balzare e rendere più dinamici gli scontri. È bene sottolineare che le immagini, a cui potete dare uno sguardo seguendo questo collegamento, sembrano tratte da una versione di testing del gioco, che con tutta probabilità si presenterà in una veste più elaborata in futuro.

Sebbene i rumor si facciano di giorno in giorno più insistenti, vi invitiamo come sempre ad attendere eventuali annunci ufficiali da parte di WB Games.