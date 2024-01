MultiVersus: un leak svela il nuovo look di alcuni personaggi

Come avrete già letto sulle nostre pagine, sembrerebbe che il ritorno di MultiVersus non sia così lontano. A tal proposito, un nuovo leak ha svelato come sono cambiati alcuni dei personaggi del roster.

Nel corso delle ultime ore, è spuntata online la nuova immagine del free to play che ritrae i vari lottatori e, come hanno fatto notare i videogiocatori più attenti, gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche estetiche ad una selezione di eroi.

A quanto pare, in questi mesi gli sviluppatori non hanno lavorato solo al bilanciamento ma si sono dedicati anche al look dei personaggi giocabili, modificandone alcuni tratti della skin predefinita. Uno dei lottatori che hanno subito il maggior numero di cambiamenti è Wonder Woman, che propone un nuovo scudo. Anche il Gigante di Ferro ha subito qualche ritocco, con l'armatura che mostra dettagli differenti rispetto alla vecchia versione. Ad avere un nuovo abito è anche Harley Quinn, invece gli altri personaggi non sembrano così diversi rispetto al passato.

In attesa di scoprire quand'è che il gioco sarà nuovamente disponibile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla chiusura dei server di MultiVersus, avvenuta nel corso dell'estate 2023.