MultiVersus manda KO la concorrenza: è il picchiaduro di maggior successo su Steam

Nonostante al momento non sia ancora accessibile a chiunque, MultiVersus sta raccogliendo i primi, importanti successi su Steam che lo hanno già posto come il picchiaduro di maggior successo mai apparso sulla piattaforma di Valve, sbaragliando la concorrenza ed i nomi più blasonati del genere.

MultiVersus ha avuto un'ottima partenza su Steam, con l'opera firmata Player First Games che ha raggiunto un picco massimo di utenti pari a 61.964 come riportato su Steam Charts. Ebbene, si tratta di numeri quasi raddoppiati rispetto al precedente record di Brawlhalla, altro progetto free-to-play proprio come MultiVersus e dall'impostazione ludica simile, ma che non è andato oltre i 34.169 giocatori attivi contemporaneamente.

Il resto della concorrenza, compresi i nomi più importanti del genere, sono lontanissimi dai risultati di MultiVersus: Tekken 7, ad esempio, si ferma ad un picco di 18.766 persone, mentre Street Fighter V non supera i 13.807 e Mortal Kombat 11, pur facendo molto meglio, arriva solo a 27.301 giocatori. Il nome più vicino ai risultati del titolo prodotto da WB Games è Dragon Ball FighterZ con un picco di 44.234 utenti, seguito a ruota dal già citato Brawlhalla e dalle 30.939 persone di Guilty Gear Strive.

Oltre a quest dati, Eventhubs analizza anche la media giocatori attuale relativa agli ultimi 30 giorni, pari a 38.872 utenti per MultiVersus: questo modo l'opera supera la somma della media di tutti gli altri 13 picchiaduro ancora regolarmente supportati su PC, che si ferma a 28.902. E' innegabile che la distribuzione gratis di MultiVersus sta avendo (ed avrà) un peso consistente sul successo del gioco, ma i suoi numeri restano comunque impressionanti e non sono da escludere ulteriori interessanti traguardi per il gioco di WB Games.

A tal proposito ricordiamo che l'Open Beta di MultiVersus ha una data, con partenza attesa non solo su PC ma anche sulle console PlayStation e Xbox.