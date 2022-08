MultiVersus e i meme, arriva... Big Chungus? Gli ultimi leak

Il grande successo di MultiVersus passa anche dal forte collegamente con la meme culture, come abbiamo visto con l'introduzione di Shaggy nel roster del gioco. Ma ora, sembra ci sia un nuovo personaggio meme in arrivo nel picchiaduro gratuito.

Come riportato dal giornalista Andrew Marmo di Video Games Chronicle, e poi dai colleghi di Dexerto, il 26 agosto Warner Bros. ha registrato il marchio di Big Chungus, versione ironica di Bugs Bunny, per l'utilizzo all'interno dei videogiochi. Quest'azione permetterà al publisher di fare uso sia delle sembianze che del nome del personaggio, in quella che sembra - per molti - un'operazione ideata specificatamente per MultiVersus.

L'attenzione degli sviluppatori sembra insomma essere fortemente rivolta verso l'introduzione di nuovi personaggi, grazie anche ai diversi suggerimenti ricevuti dalla community. Recentemente, infatti, il director del gioco ha rivelato che i prossimi DLC di MultiVersus saranno fortemente influenzati dalle richieste dei giocatori.

E nel frattempo il gioco è finito nel mirino delle critiche a causa di nuove problematiche legate all'utilizzo dei personaggi. In un recente thread su reddit, diversi giocatori hanno lamentato delle problematiche legate alle hitbox di MultiVersus, capaci di impedire ai personaggi di colpirsi tra loro. La situazione non è stata ancora affrontata dagli sviluppatori, almeno per il momento.