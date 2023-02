MultiVersus ai minimi storici su Steam: perso il 99% dell'utenza

Mentre ci si chiede quando e se arriveranno i personaggi di Breaking Bad in MultiVersus, il picchiaduro free-to-play prodotto da WB Games sembra non se la stia passando granché bene, quantomeno su Steam dove ha registrato ingenti picchi negativi di popolarità nell'ultimo periodo.

Al lancio sulla piattaforma di Valve avvenuto nel 2022, infatti, MultiVersus aveva raggiunto 143.000 giocatori attivi contemporaneamente, saliti poi a 153.433 il giorno seguente. Poco tempo dopo lo sviluppatore Player First Games annunciò che MultiVersus aveva raggiunto i 20 milioni di giocatori calcolando tutte le piattaforme su cui è stato distribuito (dunque anche su console PlayStation e Xbox). Questi numeri sembrano però un lontano ricordo ormai, stando a quanto emerge da SteamDB.

Il picchiaduro crossover è infatti sceso per la prima volta sotto i 1000 utenti attivi su Steam lo scorso lunedì 13 febbraio. Per la precisione, c'erano solamente 986 giocatori alle prese con MultiVersus, registrando in questo modo un calo d'utenza pari al 99% a soli sette mesi dal lancio. E' probabile che il drastico calo di popolarità registrato dal gioco sia legato ai pochi aggiornamenti pubblicati negli ultimi mesi dagli autori, con un solo nuovo personaggio arrivato con la Stagione 2 (Marvin il Marziano), oltre al rinvio della Stagione 3 al prossimo marzo.

A questo punto bisogna vedere come Player First Games intenderà risollevare la situazione del gioco nel prossimo futuro, magari per l'appunto con l'arrivo di nuovi lottatori tramite la Stagione 3, che provengano da Breaking Bad oppure no.