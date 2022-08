MultiVersus non si avvia più se avete installato le mod

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net e alcuni giocatori, WB Games avrebbe reso di fatto impossibile installare e utilizzare le mod di MultiVersus, nel caso abbiate installato file di modifica su PC infatti il gioco non si avvierà più.

Questo è quanto segnalano anche alcuni giocatori su Twitter, non è ben chiaro in realtà cosa stia succedendo dal momento che WB Games e gli sviluppatori non si sono pronunciati a riguardo, in ogni caso sembra certo che ad oggi MultiVersus non possa essere avviato se il launcher "scova" delle mod del gioco installate.

Secondo molti, questa modifica sarebbe stata apportata con la gigantesca patch del 15 agosto che ha dato il via alla Stagione 1 di MultiVersus, c'è da dire però che il blocco non è stato messo in atto sin da subito ma i primi problemi si sono verificati solamente a partire dal 17 agosto.

La maggior parte delle mod di MultiVersus sono di natura estetica, trattandosi però di un picchiaduro su licenza, probabilmente Warner vuole evitare che personaggi non legati al mondo DC e WB facciano la loro comparsa nel gioco seppur in forma non ufficiale. Altro problema potrebbe essere quello legato al bilanciamento o alla qualità stessa e ai contenuti delle mod, con il publisher che vuole evitare ai giocatori ad esempio l'utilizzo di personaggi di cui non possiede i diritti.