MultiVersus non funziona su PS4, PS5, Xbox e PC: le segnalazioni sono tante

Nel corso del pomeriggio è finalmente arrivato su tutte le piattaforme MultiVersus, il picchiaduro free to play che è entrato in early access e permette ad una ristretta cerchia di giocatori di iniziare a vestire i panni di Batman e gli altri personaggi Warner Bros. Sembrerebbe però che il lancio di questa fase non sia andato alla perfezione.

Pur essendo attiva, la versione di test del gioco risulta inaccessibile per la maggior parte dei giocatori, i quali stanno segnalando i problemi riscontrati sui social. Su PlayStation 4 e PlayStation 5 il problema più comune è legato al caricamento infinito al momento della sincronizzazione dell'account, ma in molti ricevono anche errori con le licenze o problemi di connessione che impediscono al gioco di avviarsi correttamente. Qualcosa di simile avviene anche su PC e Xbox, con gli utenti che ricevono errori di vario genere che rendono di fatto impossibile anche solo accedere al menu principale del picchiaduro.

Va precisato che le problematiche coinvolgono tutti gli utenti e non solo quelli che hanno ottenuto la chiave dell'early access di MultiVersus grazie ai Twitch Drops, attivi da oggi alle ore 18:00. Sui social, infatti, abbiamo trovato segnalazioni di giocatori che hanno acquistato i Founder's Pack e che non possono avviare correttamente il gioco per via di questi errori.

Al momento gli sviluppatori sembrano essere al corrente degli errori e speriamo che tutto si risolva al più presto per garantire a chiunque di divertirsi. Nel frattempo, i problemi del PlayStation Network sono stati risolti.