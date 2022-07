Multiversus fa l'occhiolino al Signore degli Anelli su Twitter, arrivano Gandalf e Sauron?

Il roster di Multiversus, brawler di Player First Games e Warner Bros, è già molto vasto. Batman, Wonder Woman e Shaggy sono solo alcuni dei combattenti che si potranno utilizzare nel gioco, che sembrà includerà anche personaggi dalla Terra di Mezzo.

A suggerire questa eventualità ci ha pensato il profilo ufficiale Twitter di Multiversus che, in un messaggio pubblicato 5 giorni fa, si è lasciato sfuggire un particolare non da poco legato a un'immagine comparativa dello stage Trophy's E.D.G.E. Nell'immagine, che vi proponiamo in calce alla news, molti utenti affermano di aver riconosciuto il riflesso dell'Occhio di Sauron, suggerendo il possibile arrivo dei personaggi del Signore degli Anelli all'interno del roster di Multiversus.

Queste supposizioni si fanno ancora più forti se teniamo in considerazione anche di un recente leak audio legato a personaggi come Gandalf e Lebron James. Ci troviamo nel mondo delle semplici ipotesi, per cui vi consigliamo di aspettare conferme ufficiali, inoltre, nonostante un leak suggerisse che Multiversus sarebbe uscito l'8 Luglio, del brawler gratis free to play non c'è ancora traccia sugli store digitali.



Tuttavia, se ricordate, gli sviluppatori hanno comunque confermato che Multiversus uscirà questo mese di luglio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e One X, Series S|X e PC.