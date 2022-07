MultiVersus Open Beta: come sbloccare gratis LeBron James

Da qualche ora è finalmente possibile scaricare l’Open Beta di MultiVersus senza dover acquistare un Founder’s Pack o riscattare un codice grazie ai Twitch Drops. Ad accompagnare il lancio di questa nuova fase del picchiaduro gratis troviamo anche LeBron James, prima aggiunta del roster del free to play.

Il celebre giocatore di pallacanestro è infatti il primo lottatore introdotto dal lancio dell’early access di MultiVersus e, come tutti gli altri personaggi già disponibili, può essere sbloccato da qualsiasi giocatore del picchiaduro senza dover necessariamente ricorrere alle microtransazioni. Per poter fare vostro questo personaggio non dovete fare altro che sborsare 2.000 Monete d’oro, ovvero la valuta di MultiVersus che si può accumulare semplicemente giocando. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida su come accumulare tante monete d’oro in MultiVersus e sbloccare così LeBron James in pochissimo tempo.

Se invece volete rendere questo processo più veloce, potete acquistare i Gleamium, valuta premium disponibile nel negozio, e acquistare il personaggio spendendone 700 unità. La terza alternativa, anch’essa a pagamento, consiste nell’acquisto di uno dei Pacchetti Fondatore contenenti i gettoni personaggio, i quali permettono di sbloccare un lottatore qualsiasi. Per quello che riguarda invece le caratteristiche del personaggio, LeBron James è un Picchiatore (la stessa classe d’appartenenza di Batman, Taz e altri lottatori del roster).

Gran parte delle abilità del protagonista dell’ultimo Space Jam coinvolge l’utilizzo della palla da baket, la quale può sia essere sfruttata per sferrare poderosi attacchi corpo a corpo che essere lanciata come un proiettile contro gli avversari a distanza. Altra abilità di LeBron consiste nell’esecuzione di una potente schiacciata in salto che crea una barriera in grado di assorbire i proiettili e danneggia chiunque venga toccato dalla sfera.

Avete già dato un’occhiata alla nostra guida su come attivare il cross-save di MultiVersus su PC, PlayStation e Xbox?