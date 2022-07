MultiVersus: l'Open Beta ha una data ufficiale, assieme all'early access

Dopo diversi rumor e speculazioni, finalmente ci siamo: WB Games e Player First Games annunciano ufficialmente la data per l'Open Beta di MultiVersus, l'atteso picchiaduro free-to-play in stile Super Smash Bros. che metterà a confronto numerosi personaggi iconici appartenenti a Warner Bros.

Attraverso un nuovo video pubblicato attraverso i propri canali social, Player First conferma che la Beta Aperta inizierà ufficialmente il 26 luglio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox,, con tanto di early access fissato al 19 luglio per tutti coloro che hanno preso parte alla Closed Alpha del gioco oppure hanno ricevuto un codice tramite Twitch. Oltre all'annuncio è stato diffuso anche un nuovo trailer che mostra in azione anche il Gigante di Ferro, che si unisce dunque al variegato roster di personaggi disponibili, composto attualmente da 16 lottatori.

Per gli sviluppatori l'Open Beta non è che l'inizio: in programma c'è infatti l'intenzione di espandere sempre di più MultiVersus un poco alla volta, aggiungendo nuovi personaggi, scenari ed elementi di personalizzazione, oltre ad altre sorprese ancora. In tal senso si è recentemente parlato del possibile arrivo di Gandalf e Sauron in MultiVersus data la presenza di un misterioso riflesso presente nell'acqua di un'arena che richiamerebbe ai celebri personaggi de Il Signore degli Anelli.

Sempre a proposito del roster si era parlato anche della possibile aggiunta di Scorpion di Mortal Kombat in MultiVersus, assieme a molti altri combattenti ancora. Per adesso non resta che attendere l'inizio dell'Open Beta: il tempo per scoprire quali altre sorprese sono in lavorazione arriverà presto.