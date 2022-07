MultiVersus: la nuova patch depotenzia il personaggio più forte del gioco

Nella settimana di accesso anticipato di MultiVersus i giocatori hanno iniziato a prendere confidenza con i vari lottatori del roster, uno dei quali è finito subito in cima alla lista dei personaggi più forti fino a poche ore fa. La patch di debutto dell'Open Beta sembra aver ribaltato la situazione.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo a Taz, il Diavolo della Tasmania che nel giro di poche ore è diventato il lottatore preferito di tantissimi giocatori per via dell'estrema efficacia del suo attacco speciale. Grazie a questa specifica abilità, dalla ricarica molto rapida, il personaggio poteva trasformarsi in un potentissimo Tornado in grado di danneggiare chiunque incontrasse e scagliare fuori dall'arena i nemici con meno salute. In seguito alle numerose lamentele da parte dei giocatori, stanchi di incontrare nei match una miriade di Taz, gli sviluppatori hanno apportato un primo fix con l'update pubblicato in occasione del lancio dell'Open Beta.

D'ora in poi il Tornado dell'eroe dei Looney Toones avrà una durata minore e colpirà meno volte i nemici che ci finiranno dentro, con una riduzione anche dell'efficacia nello sparare via gli avversari con l'ultimo colpo. In ogni caso il team di sviluppo ha specificato che questa mossa subirà ulteriori modifiche con i prossimi aggiornamenti, sebbene vi sia l'intenzione di continuare a considerarla la principale abilità di Taz.

Vi ricordiamo che sono anche stati modificati gli eroi gratis di MultiVersus con la prima rotazione. Sapevate inoltre che il lancio di MultiVersus su Steam è stato un enorme successo?