MultiVersus: quali sono i personaggi più forti del picchiaduro gratis?

Se avete appena iniziato a giocare l'Open Beta di MultiVersus, è probabile che vogliate sapere quali sono i personaggi sui quali sarebbe opportuno investire le prime monete d'oro che si possono accumulare nel picchiaduro gratuito a base di personaggi Warner Bros.

Tutti i personaggi di MultiVersus si possono infatti sbloccare senza ricorrere alle microtransazioni, a patto però di aver sufficiente pazienza da accumulare nel corso del tempo le monete d'oro che si ricevono al termine dei match o al completamento di alcune sfide. Se avete abbastanza risorse per acquistare il vostro primo personaggio, allora non potete lasciarvi sfuggire il nostro nuovo video dedicato ai lottatori più forti di MultiVersus che trovate in apertura della notizia e sul canale YouTube di Everyeye. Nel corso del video vi spieghiamo quali sono le caratteristiche principali di ogni personaggio, così che possiate decidere con attenzione se acquistare Batman, Superman, Bugs Bunny o uno degli altri lottatori del roster. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale dello speciale dedicato ai personaggi di MultiVersus, a cura del nostro esperto Antonello "Schiaccisempre" Gaeta.

