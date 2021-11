Multiversus: il picchiaduro con Batman e Shaggy sarà gratis o a pagamento?

Le voci di corridoio si sono rivelate veritiere: WB Games ha annunciato Multiversus, picchiaduro in stile Super Smash Bros. che metterà a confronto le star di universi completamente diversi tra loro dando vita a battaglie spettacolari e coinvolgenti.

Sono stati anche confermati i primi personaggi del roster di Multiversus, attualmente 13 e che include grandi icone quali Batman, Superman, Shaggy di Scooby-Doo, Bugs Bunny ed Arya Stark de Il Trono di Spade. WB Games ha inoltre già confermato il metodo di distribuzione del gioco: Multiversus sar gratis oppure a pagamento? Ebbene, il titolo sarà distribuito nel corso del 2022 su PC e console PlayStation e Xbox come free to play, senza quindi dover sborsare un centesimo per avere accesso ai contenuti base. Diversi contenuti aggiuntivi arriveranno in seguito al lancio a cadenza stagionale, ma per il momento non è chiaro se saranno a pagamento o meno. In ogni caso, potrete subito giocare a Multiversus assieme ai vostri amici, data la natura prevalentemente cooperativa del progetto.

Tra le altre caratteristiche interessanti dell'opera, sono assicurati il cross-play e la cross-progression tra tutte le piattaforme che ospiteranno il titolo WB Games, permettendo ai giocatori di poter così giocare con chiunque. Multiversus promette quindi di rivelarsi un'esperienza divertente, in attesa di scoprire la sua effettiva data d'uscita nel corso del prossimo anno.