MultiVersus: il picchiaduro gratis sta per arrivare su iOS e Android? Indizi dai dataminer

Dopo essere andati alla ricerca del duo perfetto di MultiVersus insieme a Schiaccisempre, ci lasciamo incuriosire dall'ultima scoperta effettuata dai dataminer del picchiaduro brawler di Warner Bros. con i primi indizi legati al possibile arrivo del titolo su sistemi mobile.

Sondando i file inattivi del database di brawler gratuito disponibile su PC e console, la dataminer conosciuta sui social come MultiverSusie afferma infatti di aver scoperto delle porzioni di codice che rimandano, appunto, alla versione mobile di MultiVersus, tanto su sistemi iOS quanto su tablet e smartphone Android. Ma non è tutto.

Sempre attraverso il datamining del picchiaduro free-to-play di Warner Bros. sono emerse delle icone che, presumibilmente, verranno utilizzate su piattaforme mobile per consentire agli appassionati di servirsi dei controlli touchscreen per eseguire azioni come il Salto, gli Attacchi e le Mosse Speciali.

Considerando il crescente impegno di Microsoft sui servizi in game streaming, prova ne sia il recente lancio di Fortnite gratis per tutti su Xbox Cloud Gaming, la presenza delle icone per i controlli touchscreen tra i file "nascosti" di MultiVersus ci porta a non escludere la possibilità dell'ingresso futuro del picchiaduro brawler di WB Games nella piattaforma "su nuvola" della casa di Redmond. Staremo a vedere.

