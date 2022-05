MultiVersus alla prova: un picchiaduro stile Smash Bros con i personaggi Warner

MultiVersus è un picchiaduro free to play che riprende il concept alla base di Super Smash Bros, con un roster composto da personaggi Warner Bros e DC Comics. Come se la cava alla prova sul campo?

La zuffa multidimensionale ideata da WBIE pesca a piene mani dalle numerose licenze dell'azienda per plasmare un'esperienza ludica che comprende, tra gli altri, Batman, Bugs Bunny, Arya Stark di Game of Thrones, Shaggy di Scooby-Doo, Harley Quinn, Tom & Jerry, Superman e Wonder Woman.

Ciascun personaggio offre un proprio set di abilità e mosse speciali, due fattori che contribuiscono a tratteggiare un gameplay reso ancora più vario dalla possibilità di adottare tecniche di combattimento sempre originali e adatte al proprio stile di gioco. Il nuovo contatto con questa trasposizione brawler del multiverso videoludico, televisivo e cinematografico di Warner Bros conferma perciò le nostre sensazioni iniziali.

Antonello "Kirito" Bello ci offre ulteriori spunti di riflessione nella nostra prova di MultiVersus, con tanti approfondimenti sul gameplay in stile Smash Bros e sui contenuti di questa nuova esperienza picchiaduro con protagonisti gli eroi, i villain e gli iconici personaggi di Warner Bros. e DC Comics.