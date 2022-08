MultiVersus: quando arriva la cooperativa? Gli sviluppatori invitano alla pazienza

Nonostante MultiVersus sia in cima alla classifica degli incassi, in tanti ritengono che il picchiaduro brawler di Warner Bros. abbia ancora un grande potenziale inespresso, specie per quanto riguarda le modalità accessibili e, nella fattispecie, la possibilità di giocare in cooperativa.

Interpellato sul futuro di MultiVersus dagli appassionati del nuovo fenomeno free to play di WBIE, il Game Director Tony Huynh ha elencato gli interventi che dovranno compiere gli sviluppatori di Player1stGames prima di provvedere all'attesa aggiunta della modalità cooperativa.

L'esponente della software house che ha dato forma a MultiVersus spiega infatti che "la cooperativa arriverà più avanti, è lontana. In questo momento, il nostro obiettivo è rendere più stabile la nostra esperienza di gioco con miglioramenti al netcode, correzioni alle hitbox, interventi sui danni e sui proiettili, le interazioni con le piattaforme dell'arena e altro".

In attesa di ulteriori notizie sulla modalità cooperativa di MultiVersus, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulle migliori coppie per vincere in MultiVersus, con le dritte di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta per primeggiare nelle sfide multiplayer del nuovo picchiaduro gratis di Warner Bros. e Player1stGames per PC, PlayStation e Xbox.