MultiVersus: quando esce Rick Sanchez di Rick e Morty?

Solamente poche settimane fa, Morty di Rick & Morty ha fatto il suo debutto in MultiVersus, sono in molti a chiedersi quando arriverà anche Rick Sanchez, al momento non c'è ancora una data ma gli sviluppatori hanno fatto capire che l'attesa non sarà troppo lunga.

Rispondendo ad un messaggio su Twitter, il team di sviluppo fa sapere che "l'uomo più intelligente del mondo arriverà presto" con tanto di emoji intenta a fare l'occhiolino. Nei commenti in molti hanno ipotizzato che Rick possa fare il suo debutto la prossima settimana ma non ci sono conferme in realtà, si tratta quindi solamente di una speculazione della community.

MultiVersus potrebbe presto ospitare Goku di Dragon Ball, anche in questo caso nessuna conferma ma un leak sembra di fatto aver svelato in anticipo l'arrivo del celebre personaggio protagonista della serie manga/anime di Akira Toriyama. E sebbene non si tratti di un personaggio Warner Bros, la compagnia sembra essere aperta a crossover e collaborazioni, esattamente come accade regolarmente in Super Smash Bros o Fortnite.

A inizio settembre è arrivato Gizmo (ecco come sbloccare Gizmo gratis in MultiVersus), il tenero protagonista del film Gremlins, pellicola di culto che ha dato vita anche ad un sequel, Gremlins 2 La Nuova Stirpe.