MultiVersus e la ricerca del duo perfetto: quali sono le coppie più forti?

Qual è il duo perfetto di Multiversus? Vi indichiamo quelle che per noi sono attualmente le coppie di personaggi più forti del picchiaduro gratis di Warner Bros., nell'attesa che i rumoreggiati combattenti DLC di MultiVersus entrino a far parte del roster del nuovo fenomeno free-to-play.

Come ci spiega Antonello "SchiacciSempre" Gaeta nel nostro nuovo speciale sulle migliori coppie di MultiVersus, la prima regola da seguire nella costruzione del proprio team è quella di evitare la sovrapposizione dei ruoli. Come in un ogni buon picchiaduro brawler che si rispetti, naturalmente anche in MultiVersus la libertà offerta dalla composizione delle coppie cela infatti una complessità strategica che si concretizza nel diverso approccio alle gare offerto da ciascun personaggio.

L'ecosistema di gioco eretto da Warner Bros. si basa quasi esclusivamente sulla compensazione reciproca delle abilità dei due personaggi selezionati per il proprio team, di conseguenza l'utilizzo congiunto di due combattenti appartenenti alla medesima classe (come due Assassini o due Guaritori) risulta essere il più delle volte controproducente.

Allo stato attuale di MultiVersus, il migliore compromesso tra le abilità delle classi dagli attacchi più "diretti" e le capacità dei guerrieri dall'approccio più "strategico" sembrano offrirle le coppie di combattenti composte da Reindog/Batman, Reindog/Finn, Superman/Arya Stark, Velma/Tom & Jerry e Bugs Bunny/Harley Quinn. E voi, con quale coppia di eroi vi trovate maggiormente a vostro agio nelle arene digitali di MultiVersus? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata al nostro ultimo video e allo speciale a cura di SchiacciSempre.