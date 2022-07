MultiVersus: al roster si aggiungono LeBron James e Rick & Morty, è ufficiale

Da pochi giorni è iniziata la fase Early Access di MultiVersus, il picchiaduro di WB Games che promette di allestire un poliedrico roster di combattenti tratti dall'universo DC e dalle serie animate Warner.

Nel mentre i giocatori stanno iniziando a scoprire cosa ha da offrire il brawler game, gli sviluppatori di Player First Games hanno svelato, in occasione di un panel tenuto al Comic-Con di San Diego, altri tre nomi che vanno ad aggiungersi all'elenco di combattenti. Così come preannunciava il leak che ha colpito MultiVersus nelle scorse ore, il roster del gioco includerà il leggendario cestista LeBron James (che soltanto lo scorso anno diventava protagonista del film Space Jam: A New Legacy) e Rick e Morty Sanchez, celebri protagonisti della serie animata Rick & Morty.

LeBron James si unirà in tempo per la Open Beta di MultiVersus, che inizierà il 26 luglio. Al contrario, sia Rick che Morty verranno aggiunti un po' più tardi, quando il gioco raggiungerà la Stagione 1, di cui non conosciamo ancora la data di inizio. LeBron è un personaggio di classe Bruiser che usa il suo pallone da basket come un proiettile per colpire gli avversari dalla distanza. Potete dare uno sguardo alle sue abilità tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

MultiVersus si è reso protagonista di un'ottima partenza su Steam nella sua fase Early Access, con molti giocatori che si sono dimostrati interessati a provare il picchiaduro gratis.