MultiVersus e la nuova rotazione di personaggi gratis, c'è anche Bugs Bunny

Come ormai ben saprete, MultiVersus aggiorna a cadenza regolare il set di personaggi che possono essere utilizzati gratuitamente da coloro i quali non li hanno ancora acquistati. A tal proposito, da oggi sono disponibili i nuovi eroi gratis della rotazione di fine agosto 2022.

I canali social ufficiali di MultiVersus si sono aggiornati nel corso della serata per comunicare ai numerosi giocatori del free to play ispirato a Super Smash Bros che i nuovi personaggi che si possono utilizzare in maniera gratuita sono ora i seguenti: Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny e Velma. La rotazione in questione è già attiva e sarà possibile usare questi eroi solo fino al prossimo 13 settembre 2022, giorno in cui il team di sviluppo annuncerà la prossima ondata di personaggi gratis.

In attesa di scoprire quali saranno gli eroi facenti parte della prossima rotazione, vi ricordiamo che proprio questa sera è stato annunciato un grosso aggiornamento gratuito di MultiVersus in arrivo la prossima settimana, probabilmente legato a nuove funzionalità del free to play. Nel frattempo, i giocatori sono convinti che Big Chungus stia per fare il suo ingresso nel sempre più numeroso roster di MultiVersus.