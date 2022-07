MultiVersus a scatti su PS5: come risolvere i problemi di lag nel gioco e nei menu

Pur non soffrendo di particolari problematiche che ne impediscono del tutto il funzionamento, l'Open Beta di MultiVersus è afflitta da un fastidioso bug nella versione PlayStation 5 che, fortunatamente, può essere aggirato in maniera molto semplice.

Come risolvere il problema del framerate

Il problema al quale ci riferiamo fa sì che il framerate del gioco al momento dell'avvio sia così basso da impedire al giocatore di dare il via ad una partita o navigare tra i menu. Se anche voi state riscontrando questo fastidioso bug, le cui segnalazioni sembrano essere legate alla sola versione PlayStation 5 del picchiaduro gratis, sappiate che l'unico modo per tornare alla 'normalità' è, banalmente, avere pazienza. Non esiste infatti alcuna opzione da modificare per evitare che il bug si presenti ad un nuovo avvio del gioco e, a meno che gli sviluppatori non decidano di pubblicare un aggiornamento contenente un fix, l'unica soluzione consiste nell'attendere nel menu della lobby 2-3 minuti: al termine dell'attesa, il framerate tornerà a 60FPS senza alcuna azione richiesta da parte del giocatore e si potrà giocare senza alcun tipo di problema.

Come ridurre il lag

Se invece il vostro problema consiste nel lag durante i match online di MultiVersus, la soluzione potrebbe essere quella di disabilitare il cross-play. Stando alle testimonianze di alcuni giocatori, disattivare questa funzionalità rende più stabili le partite, così che si possa giocare senza problemi di lag. Per disattivare il cross-play basta accedere al menu delle impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nella lobby, cliccare su "Online/Legale" e poi spostare il cursore su "Matchmaking multipiattaforma": a questo punto impostate la voce su "Disattivato". Va precisato che questa è una soluzione temporanea e, una volta che i problemi di lag verranno risolti, potrete riattivare il cross-play sempre dallo stesso menu.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis LeBron James in MultiVersus?