MultiVersus: anche Scorpion di Mortal Kombat e gli Animaniacs nel roster?

I dataminer hanno svelato la presenza di nuovi personaggi non annunciati nel roster di MultiVersus tra cui Joker, il Gremlin Gizmo, Marvin Il Marziano dei Looney Tunes, la star NBA Lebron James, Daenerys de Il Trono di Spade e Godzilla. Ma c'è di più...

I personaggi elencati di seguito sarebbero quasi completi e pronti per fare la loro comparsa in MultiVersus:

Joker - DC

Raven - DC

Gizmo - Gremlins

Marvin Il Marziano - Looney Tunes

Lebron James - NBA / Looney Tunes

Rick - Rick & Morty

Morty - Rick & Morty

Scooby-Doo - Scooby-Doo

Daenerys - Il Trono di Spade

The Hound - Il Trono di Spade

Wicked Witch - Il Mago di Oz

Godzilla - Godzilla

Oltre a questi ci sarebbero anche alcuni lottatori ancora in fase concept o nelle primissime fasi di sviluppo, l'aggiunta al roster non è certa ma gli sviluppatori stanno lavorando anche su personaggi come gli Animaniacs e Scorpion di Mortal Kombat:

Johnny Bravo – Johnny Bravo

Fred Flinstone – Flinstones

Samurai Jack – Samurai Jack

Le Superchicche – Powerpuff Girls

Gli Animaniacs – The Animaniacs

Duck Dodgers/Daffy – Looney Tunes

Scorpion – Mortal Kombat

Ben 10 – Ben 10

Ted Lasso – Ted Lasso

Personaggi come gli Animaniacs e le Superchicche potrebbero in realtà valere come unico lottatore. WB Games sembra quindi intenzionata a liberare la fantasia rendendo MultiVersus un vero e proprio contenitore in grado di ospitare lottatori molto diversi tra loro, proprio come accaduto negli anni a Super Smash Bros grazie ad i numerosi crossover e collaborazioni con IP e franchise di terze parti.