MultiVersus, Shaggy Ultra Istinto è ufficialmente canonico

La forma Ultra Istinto di Shaggy è nata come un semplice meme tra gli utenti della rete, tra fotomontaggi e video modificati. Ma nessuno immaginava che potesse entrare a far parte ufficialmente dell'universo di Warner Bros.

Il director di MultiVersus, Tony Huynh, ha infatti confermato che si tratta di una "trasformazione" ormai canonica. Comparsa per la prima volta nel film Scooby-Doo! La leggenda del Fantosauro, questa trasformazione è stata poi anche ripresa nella pellicola Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - per saperne di più vi basta consultare la pagina KnowYourMeme interamente dedicata a Shaggy.



E se Shaggy non vi bastasse, vi ricordiamo che ci sono altri personaggi in arrivo nel roster di MultiVersus. Dopo diversi leak, basati sulla pubblicazione online degli audio con la voce dei personaggi, gli sviluppatori di Player First Games hanno ufficializzato che Lebron James e Rick & Morty faranno parte del roster di MultiVersus.

Nella nostra anteprima di MultiVersus vi abbiamo descritto il gioco come un picchiaduro stratificato ma bilanciato, capace di catturare anche gli utenti casual attraverso dei comandi accessibili e una schiera di personaggi dall'alto potenziale. Un'impressione positiva, anche se MultiVersus è stato poi afflitto da diversi problemi che lo rendevano inaccessibile per tanti utenti.