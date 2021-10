Multiversus: lo Smash Bros di WB Games sarà free to play, anche Tom & Jerry nel roster?

Multiversus è il presunto nome in codice del nuovo picchiaduro di WB Games, anticipato da un insider e a quanto pare realmente esistente, stando almeno ad un report pubblicato da Jeff Grubb sulle pagine di GamesBeat.

Multiversus è un picchiaduro in stile Super Smash Bros Ultimate e Nickelodeon All-Star Brawl, Warner Bros vorrebbe provare a copiare questa formula vincente e attualmente uno studio della compagnia (non sappiamo quale, ma apparentemente non NetherRealm) sta sviluppando un progetto con il nome in codice Multiversus.

Jeff Grubb conferma poi il roster trapelato nei giorni scorsi che include Shaggy da Scooby Doo, Gandalf da Il Signore degli Anelli, Tom & Jerry, Batman, la famiglia Fintstone, Mad Max, Johnny Bravo e infine Harry Potter e Ron Weasly, anche se su questi ultimi due personaggi pesa la complessa gestione dei diritti in mano all'autrice della saga J.K. Rowling.

Multiversus sarebbe già stato testato da alcuni giocatori e i primi feedback sono positivi, l'idea potrebbe essere quella di distribuire il gioco come free to play ma non ci sono ancora certezze in merito. WB Games dovrebbe poi pubblicare tanti nuovi personaggi tramite DLC e tra questi sembra figurare anche LeBron James (protagonista del nuovo Space Jam) e altre superstar NBA.