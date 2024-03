MultiVersus: stando ai social, il ritorno del picchiaduro gratis è imminente

Dopo un lungo periodo fatto di leak e voci di corridoio sul ritorno di MultiVerus, sembra che qualcosa si stia muovendo e che il picchiaduro free to play a base di personaggi Warner Bros stia per tornare alla ribalta.

A darne la conferma è un post pubblicato nel corso della serata sul profilo ufficiale X/Twitter, il cui ultimo ultimo post risaliva al 22 giugno 2023, ossia quasi un anno fa. Il divertente messaggio apparso sui social non è altro che una frase che si dice solitamente per mettere alla prova il funzionamento del microfono: è chiaro che sia un modo per far intuire alla community che i preparativi per il ritorno del gioco sono in atto e che non manchi molto all'annuncio.

Purtroppo non sappiamo ancora quanto bisognerà attendere, ma è molto probabile che entro la fine della settimana arriverà un altro messaggio che ci fornirà ulteriori dettagli sulla pubblicazione della versione aggiornata del picchiaduro gratis. Non possiamo escludere che gli sviluppatori stiano preparando una diretta streaming in cui sveleranno la data d'uscita del gioco e tutte le differenze con la precedente versione.

