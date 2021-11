Multiversus, spuntano dei misteriosi teaser: annuncio ai The Game Awards 2021?

Il tanto chiacchierato picchiaduro in stile Smash Bros legato alle IP di Warner Bros - da Batman a Il Signore degli Anelli, passando per Harry Potter e i Looney Toons - sarà davvero realtà?

Nonostante l'avvistamento di presunte immagini leak di Multiversus, questo il nome che i rumor hanno per il momento assegnato al gioco, per ora è impossibile offrire una risposta definitiva a questa domanda. A diverse settimane dalla diffusione delle prime indiscrezioni, spunta tuttavia un indizio interessante, direttamente dalle pagine di Twitter.

Come potete infatti verificare in calce, l'account ufficiale di Looney Tones sul social network ha pubblicato un cinguettio davvero insolito. Con il Tweet si annuncia infatti la misteriosa scomparsa di Bugs Bunny, del quale si sono apparentemente perse le tracce. La stessa cosa sarebbe accaduta anche a Tom & Jerry, il cui account Twitter ufficiale ne conferma la sparizione. In maniera piuttosto bizzarra, entrambi i cinguettii chiedono delucidazioni in merito proprio a Warner Bros Games, che ha a sua volta ricondiviso i messaggi sul proprio profilo Twitter.



La sensazione è che ci si possa trovare di fronte ai primi teaser di Multiversus: una campagna comunicativa che potrebbe precedere un annuncio ufficiale, magari sul palco dei The Game Awards 2021, in programma per la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre. Per saperne di più, non resta che attendere: nel frattempo, aguzzate la vista in cerca di Tom & Jerry e Bugs Bunny.