MultiVersus Stagione 1: come sbloccare gratis Morty

A distanza di qualche giorno dall'arrivo della Stagione 1 di MultiVersus, il team di sviluppo del free to play ispirato a Smash Bros ha finalmente introdotto il primo lottatore aggiuntivo dell'aggiornamento, ovvero Morty Smith della celebre serie animata intitolata "Rick & Morty".

Come tutti i personaggi facenti parte del roster del gioco gratuito, anche Morty può essere sbloccato da qualsiasi giocatore senza dover necessariamente ricorrere alla carta di credito. Esattamente come LeBron james, Batman e tutti gli altri, Morty è disponibile all'acquisto attraverso due modalità: 3.000 Monete d'Oro oppure 700 Gleamium. La prima è la valuta di gioco che si può accumulare semplicemente completando i match, potenziando i personaggi e scalando i livelli del Pass Stagionale. La seconda valuta è invece quella premium e non vi è modo di metterla da parte se non sfruttando le microtransazioni.

Ecco di seguito l'elenco completo dei pacchetti di Gleamium attualmente in vendita nel negozio:

Pacchetto da 450 Gleamium - Prezzo: 4,99 euro

Pacchetto da 1.000 Gleamium - Prezzo: 9,99 euro

Pacchetto da 2.200 Gleamium - Prezzo: 19,99 euro

Pacchetto da 6.000 Gleamium - Prezzo: 49,99 euro

La terza opzione per sbloccare Morty in maniera rapida e indolore consiste nell'acquisto di uno dei bundle negli store digitali di PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games Store: tra i contenuti di questi pacchetti vi sono anche i gettoni per sbloccare i personaggi ed è possibile utilizzarne uno per aggiungere immediatamente anche Morty alla vostra collezione.

Se prima di procedere all'acquisto volete testare le capacità di questo picchiatore, vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i consigli su come provare gratis tutti i personaggi e le skin di MultiVersus: in questo modo potrete mettere alla prova Morty anche con il costume da presidente.