MultiVersus Stagione 1: quando escono Rick & Morty?

Con l'avvio della Stagione 1 di MultiVersus, il picchiaduro di WB Games si prepara ad ospitare tanti nuovi personaggi tra cui Black Adam e il duo Rick & Morty. Ma quando escono Rick & Morty su MultiVersus?

Per quanto riguarda Morty in MultiVersus, il personaggio sarà disponibile dal 23 agosto, una settimana dopo il lancio della Stagione 1, partita ufficialmente martedì 16 agosto 2022. Morty costerà 2.000 Gold (a tal proposito, ecco come fare soldi velocemente in MultiVersus), al momento non sappiamo molto altro ma considerando che il lancio non è troppo lontano, gli sviluppatori potrebbero presto svelare le abilità e le caratteristiche di Morty.



Quando esce Rick di Rick & Morty in MultiVersus? Rispondere a questo quesito è sicuramente più difficile in quanto Rick non ha ancora una data di uscita ufficiale ma si parla genericamente di un lancio previsto nel corso della Stagione 1 di MultiVersus. Idealmente Rick potrebbe uscire tra la metà e la fine di settembre, un mese dopo Morty, ma questa è solamente una speculazione non confermata.



MultiVersus ha conquistato dieci milioni di giocatori riscuotendo un buon successo in queste prime settimane, WB Games sta lavorando duramente al supporto post lancio e definendo i contenuti delle Stagioni in arrivo nel corso dei prossimi mesi.