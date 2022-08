MultiVersus, successo senza freni: oltre 20 milioni di giocatori in un mese

Da quando è stato messo a disposizione su PC e console PlayStation e Xbox lo scorso luglio, il successo di MultiVersus è stato letteralmente travolgente. Già dopo poche settimane, infatti, MultiVersus aveva raggiunto 10 milioni di giocatori, ma quelle grandi cifre sono già state raddoppiate.

Stando infatti a quanto rivelato dal publisher Warner Bros. Games, il folle picchiaduro gratis in stile Super Smash Bros. ha superato quota 20 milioni di giocatori in solo un mese dalla pubblicazione. Ricordiamo infatti che MultiVersus è stato messo a disposizione in Early Access lo scorso 19 luglio, con la Stagione 1 iniziata il 15 agosto. E con lo sviluppatore Player First Games che intende supportare costantemente il gioco con nuovi contenuti già in lavorazione, è probabile che il successo dell'opera possa crescere ulteriormente nel prossimo futuro.

E sebbene sia accessibile gratuitamente, MultiVersus è salito in cima alla classifica degli incassi negli Stati Uniti per merito dei guadagni provenienti dalle microtransazioni, che gli hanno permesso di fare commercialmente meglio di altri best seller quali Elden Ring e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

A questo punto non resta che attendere quali altre sorprese gli autori hanno in serbo per i fan e, in particolare, scoprire quali altri personaggi ancora si uniranno al roster nel corso del prossimi mesi.