Multiversus: team di MK su un gioco stile Smash Bros? Da Batman a HP e Gandalf, il rumor!

Nel mese di settembre, nuovi annunci di lavoro di NetherRealm avevano spinto il pubblico a ipotizzare l'avvio dei lavori su di un Mortal Kombat XII o, magari, su di un Injustice 3. Le cose, secondo un peculiare rumor, potrebbero però stare diversamente!

A sostenerlo, è un presunto insider, palesatosi sulle pagine di Reddit con un'indiscrezione totalmente inaspettata. Stando a quest'ultimo, infatti, la software house sarebbe al lavoro su di un picchiaduro in stile Super Smash Bros Ultimate, pronto ad accogliere una miriade di IP di proprietà di Warner Bros. Una miniera infinita, tanto che , secondo quanto riportato dal presunto insider, questi sarebbero alcuni dei personaggi destinati a prendere parte a quello che potrebbe potenzialmente trasformarsi nel più imprevedibile roster di picchiaduro di sempre:

Shaggy (da Scooby Doo);

(da Scooby Doo); Gandalf (da Il Signore degli Anelli);

(da Il Signore degli Anelli); Tom & Jerry ;

; Batman ;

; Fred Flinstone ;

; Mad Max ;

; Harry Potter e Ron Weasly : l'inclusione dei due eroi della saga di J.K. Rowling non è però data per certa, a causa della difficile gestione dei diritti;

e : l'inclusione dei due eroi della saga di J.K. Rowling non è però data per certa, a causa della difficile gestione dei diritti; Johnny Bravo;

L'insider - o presunto tale - afferma di non conoscere il titolo ufficiale del picchiaduro, ma ha segnalato la recente registrazione del marchioda parte di Warner Bros, con l'IP correlata proprio a produzioni di carattere videoludico.

Ovviamente, al momento risulta impossibile valutare l'attendibilità di tali indiscrezioni, data l'assenza di uno "storico" legato all'autore del post Reddit, che, se non altro, per ora non è stato rimosso dai moderatori. Nel frattempo, il noto insider e co-fondatore di XboxEra ha invece segnalato che Killer Instinct 2 per Xbox Series X sarebbe già in sviluppo, con la realizzazione del gioco che non sarebbe affidata a NetherRealm, impegnata già su di un altro misterioso progetto che non ha voluto rivelare.



In attesa di un annuncio dallo storico team di Mortal Kombat, cosa ne pensate di questa ipotesi: vorreste vedere Batman fronteggiare in uno scontro Gandalf ed Harry Potter?