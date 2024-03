MultiVersus torna prestissimo: annuncio atteso per oggi pomeriggio

Dopo i primi timidi segnali sul ritorno di MultiVersus dei giorni scorsi, adesso i profili social ufficiali del gioco hanno parlato chiaro (o quasi): annuncio sembra essere atteso per oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana.

Il Mic check è stato un successo, si legge nel messaggio su X, che poi prosegue con un misterioso "chiamate Tony lunedì alle 6 am PT" per concludersi con uno Stay tooned in tema Looney Tunes. Il povero Tony verrà svegliato lunedì mattina alle 06:00 e dovrà essere apparentemente vigile e operativo perché WB ha qualcosa da comunicarci nelle prossime ore.

Che cosa non lo sappiamo ancora ma presumibilmente si tratterà del ritorno di MultiVersus, con (speriamo) data di uscita della versione definitiva. Lo scorso anno il gioco è stato lanciato in Beta, a giugno 2023 Warner Bros ha chiuso i server di MultiVersus e gli sviluppatori sono tornati al lavoro per ottimizzare vari aspetti del progetto in base ai feedback ricevuti durante i test pubblici.

In questi giorni MultiVersus è al centro di una nuova promozione di McDonald's e il materiale promozionale sta circolando anche in Italia come parte delle sorprese dell'Happy Meal, probabile dunque che il ritorno del gioco sia davvero molto vicino, ma questo punto non ci resta che attendere il pomeriggio per saperne di più.