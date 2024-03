MultiVersus sta per tornare con l'UE5: ecco la nuova data d'uscita del picchiaduro gratis

Il momento tanto atteso dagli appassionati di MultiVersus è finalmente giunto: il picchiaduro gratuito tornerà tra qualche settimana con una valanga di novità e un trailer di fresca pubblicazione ne ha svelate alcune.

Nel filmato in questione, gli sviluppatori di Player First Games hanno svelato che in questo periodo di pausa il gioco è stato aggiornato all'Unreal Engine 5, l'ultima iterazione del motore grafico dei creatori di Fortnite che permetterà al picchiaduro di sfoggiare un comparto visivo notevolmente migliorato.

Ma non è finita qui, poiché il team di sviluppo sostiene di aver riscritto parte del gioco affinché si potesse utilizzare un netcode nuovo di zecca, fondamentale per ridurre al minimo il lag nelle partite multiplayer online. Anche i giocatori che non amano il competitivo troveranno pane per i loro denti, visto che verrà introdotta una misteriosa modalità PvE che permetterà anche di sbloccare ricompense esclusive.

Parlando invece del roster, nel corso del trailer sono state mostrate numerose sequenze con protagonista Marvin il Marziano, nuovo personaggio che dovrebbe essere disponibile al rilancio del free to play.

Ma quand'è che sarà possibile mettere le mani su tutte queste novità? Fortunatamente abbiamo una risposta a questa domanda, poiché MultiVersus tornerà il prossimo 28 maggio 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Non sembrerebbero quindi esserci novità per quel che riguarda le piattaforme, sebbene in passato i dataminer avessero scovato riferimenti ad un'edizione mobile del picchiaduro.