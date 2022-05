MultiVersus: nuovo trailer per il picchiaduro gratis, l'open beta arriverà presto

Manca ormai pochissimo all'apertura dei server per la Closed Alpha di MultiVersus e, per celebrare l'inizio della fase di test che andrà coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, il team di sviluppo ha diffuso un frenetico trailer con protagonisti tutti i lottatori del picchiaduro free to play, incluso Batman.

Il filmato, in computer grafica, funge da presentazione per i numerosi lottatori appartenenti ai più popolari brand tra le mani di Warner Bros. Nel corso del filmato, infatti, non vediamo solo la comparsa di Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quin, ma anche personaggi completamente slegati dal mondo DC Comics come Shaggy (il fido alleato di Scooby-Doo), Arya Stark da Game of Thrones, l'unico ed inimitabile Bugs Bunny, Tom & Jerry e tantissimi altri.

Se apprezzate uno o più personaggi facenti parte del roster e non disdegnate i brawler in stile Super Smash Bros Ultimate, sappiate che presto avrete l'opportunità di mettere le mani sul gioco. Chiunque non sia stato selezionato per la Closed Alpha che si terrà dal 19 al 27 maggio 2022 potrà infatti prendere parte all'Open Beta, i cui server si apriranno nel mese di luglio.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che MultiVersus sarà all'EVO 2022 con un torneo ufficiale da 100mila Dollari.