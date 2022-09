Multiversus: il nuovo update cambia completamente le hitbox e i proiettili

Come promesso in precedenza dal game director Tony Huynh, Warner Bros. Entertainment ha confezionato un importante aggiornamento per Multiversus con cui è stato rivoluzionato il sistema con cui vengono calcolate le hitbox, le hurtbox e i proiettili del brawler game.

Con l'aggiornamento di Multiversus che verrà distribuito nel corso della giornata, le hurtbox di ogni personaggio non saranno più costituite da in un rettangolo, ma si adatteranno in maniera più fedele al corpo reale di ogni lottatore.

Una hitbox è una casella invisibile che viene creata quando un personaggio esegue un attacco e mostra l'intervallo di spazio coperto dall'attacco stesso. Una hurtbox è un'altra casella invisibile che si trova sopra un personaggio e determina dove può essere colpito. Un'immagine inclusa nelle note sulla patch del nuovo aggiornamento mostra come le nuove hurtbox si adattino più vicino al corpo di ogni combattente.

L'altra modifica principale aggiunta nella versione 1.02 riguarda il sistema dei proiettili, che tenta di standardizzare il loro comportamento in modo che i giocatori non "abbiano bisogno di un'enciclopedia che parli di ogni attacco nel gioco" per sapere come interagiranno due di essi. Con il nuovo update, se due proiettili normali si colpiscono a vicenda, si distruggeranno l'uno con l'altro. Ci sono anche nuovi proiettili "pesanti" che possono sfondare quelli standard, non possono essere riflessi e verranno distrutti solo se ne colpiscono un altro pesante.

La versione 1.02 del gioco verrà lanciata più oggi e sarà probabilmente implementata una volta terminata la manutenzione alle ore 19:00.

Intanto è stato confermato l'arrivo di Gizmo dei Gremlins, che si aggiungerà prossimamente al roster di Multiversus.