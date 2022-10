MultiVersus: Walter White di Breaking Bad sta davvero per arrivare? L'ipotesi di un leaker

MultiVersus già offre un roster di lottatori piuttosto nutrito, destinato ad aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. E Player First Games è stata chiara a tal proposito: priorità alle richieste dei fan per i futuri DLC di MultiVersus.

E parlando a proposito dei combattenti che i giocatori vorrebbero vedere arrivare all'interno del Picchiaduro in stile Super Smash Bros., Walter White di Breaking Bad è stato richiesto come DLC per MultiVersus, con il director Tony Huyhn che non ha escluso a priori la possibilità che l'iconico personaggio interpretato sul piccolo schermo da Bryan Cranston possa sbarcare nel gioco, pur specificando di non poter fare alcuna promessa in tal senso.

Tuttavia, secondo un noto leaker di MultiVersus, Shady, il protagonista di Breaking Bad potrebbe essere per davvero uno dei prossimi DLC ad essere pubblicati, almeno stando ad una serie di criptici messaggi che l'insider ha pubblicato sul proprio profilo Twitter prima di cancellarlo. Shady aveva lasciato intendere che uno dei prossimi personaggi proviene da una realtà di terze parti, dunque non collegata direttamente a Warner Bros., sebbene avesse anche specificato di non poter rivelare indizi dettagliati sul personaggio al centro del suo leak, non prima di aver chiarito alcuni dettagli con le sue fonti.

In ogni caso, nei successivi messaggi condivisi e retwittati da Shady compare anche un meme con sopra riportato "cosa sta cucinando", a cui il leaker ha replicato con una sfera di cristallo. Ricordiamo che nell'iconica serie tv di AMC Walter White cucina crystal meth, cosa che potrebbe dare un senso ai messaggi pubblicati da Shady. Va segnata tuttavia anche la presenza di un emoji a forma di alieno che però potrebbe anche essere ricollegato ad X-Files, altra serie tv dove lo stesso Cranston prese parte per un episodio.

Che Walter White possa quindi arrivare per davvero all'interno di MultiVersus? Per ora restano semplici ipotesi da prendere inevitabilmente con le pinze, ma con il team di sviluppo pronto a voler soddisfare le richieste dei propri giocatori non è da escludere del tutto questa possibilità. Solo il tempo potrà dare una risposta concreta.