Multiversus x Gremlins: come sbloccare Gizmo gratis nel free to play

Come vi abbiamo preannunciato qualche giorno fa, Gizmo dei Gremlins è arrivato in MultiVersus con l'ultimo aggiornamento ed è ora possibile utilizzare la tenera creatura nei frenetici combattimenti del picchiaduro free to play. Scopriamo insieme com'è possibile sbloccare gratuitamente il nuovo personaggio.

Per chi non lo sapesse, qualsiasi lottatore già disponibile o in arrivo prossimamente in MultiVersus può essere sbloccato in maniera gratuita, a patto però di giocare abbastanza da mettere da parte le monete d'oro, una valuta gratis che viene assegnata alla prima vittoria del giorno, scalando i livelli del pass, potenziando i personaggi o, semplicemente, completando i match online. Gizmo è disponibile all'acquisto attraverso due modalità: 2.000 Monete d'Oro oppure 700 Gleamium. Se non avete abbastanza monete e volete subito sbloccare il tenero e peloso personaggio dei Gremlins, potete quindi usufruire della valuta premium.

In questo elenco potete trovare le informazioni relative al costo di ciascuno dei bundle contenenti Gelamium attualmente in vendita nel negozio del free to play:

Pacchetto da 450 Gleamium - Prezzo: 4,99 euro

Pacchetto da 1.000 Gleamium - Prezzo: 9,99 euro

Pacchetto da 2.200 Gleamium - Prezzo: 19,99 euro

Pacchetto da 6.000 Gleamium - Prezzo: 49,99 euro

Chi vuole supportare economicamente gli sviluppatori ha anche un'altra opzione per aggiungere il personaggio alla collezione: acquistando uno degli svariati pacchetti fondatore di MultiVersus su PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games Store si ha accesso non solo a skin e contenuti extra, ma anche ad un piccolo quantitativo di gettoni che si possono utilizzare per sbloccare immediatamente i lottatori.

Come sempre, vi invitiamo a non procedere subito all'acquisto del nuovo personaggio e di seguire i nostri consigli su come provare gratis tutti i personaggi e le skin di MultiVersus: così facendo, sarete sicuri di spendere le risorse accumulate con fatica su un eroe che può davvero tornarvi utile.