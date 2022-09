MultiVersus X Rick & Morty: lo scienziato Rick Sanchez presto in arrivo nel picchiaduro

All'atteso arrivo di Rick Sanchez nel roster di MultiVersus dovrebbe ormai mancare davvero pochissimo, come confermato dallo stesso team di Warner Bros Games.

Per stuzzicare la community di appassionati del picchiaduro, la software house ha infatti pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato al co-protagonista della serie animata Rick & Morty. Disponibile in calce a questa news, il filmato vede il folle scienziato fare il suo ingresso in scena, ovviamente tramite l'apertura di un varco spazio-temporale. L'amata serie animata si appresta dunque a trovare ulteriore spazio all'interno di MultiVersus, che dal lancio ad oggi ha conservato grande popolarità tra la community videoludica.

Al momento, tuttavia, gli autori di Warner Bros Games esitano a comunicare la precisa data di debutto di Rick Sanchez all'interno del free to play, con il publisher che si limita a confermare che il personaggio sarà il prossimo combattente ad unirsi al roster del picchiaduro. Agli amanti della creazione di Justin Roiland e Dan Harmon non resta dunque che attendere la condivisione di ulteriori dettagli.



Nel frattempo, ricordiamo che il duo di autori di Rick & Morty ha firmato un intrigante progetto videoludico di stampo shooter. Nonostante il recente rinvio di High On Life, il folle sparatutto spaziale sarà disponibile in tempo per le festività natalizie.