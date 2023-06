Mundaun, è tempo di next gen: arriva la patch PS5 e Xbox Series X/S da oggi

Tra la presentazione di Blade Runner 2023 Labyrinth a sorpresa da Annapurna nel corso dell'ultimo Annapurna Interactive Showcase, nella serata di oggi sono sopraggiunte diverse sorprese videoludiche per gli utenti di tutto il mondo: l'evento è stato ricco di presentazioni interessanti per gli amanti delle produzioni minori e non solo.

Ad esempio, nell'evento tenutosi in data odierna abbiamo assistito all'ufficializzazione dell'arrivo di Stray su Xbox Series X e Xbox One con relativa data d'uscita, senza tenere conto dell'interessante avventura di Keita Takahashi: to a T. Tra gli annunci, però, vi è stato anche quello della pubblicazione di Mundaun in salsa next-gen. È giunta l'ora di sbarcare sulle console di ultima generazione anche per l'horror di Hidden Fields.

Il racconto dell'orrore disegnato a matita e ambientato in una valle remota delle Alpi arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con un aggiornamento a 4K/60 FPS. I possessori delle ammiraglie di casa Sony e Microsoft potranno finalmente vivere in prima persona ciò che questo viaggio ha da mostrare e raccontare agli amanti del genere narrativo amato da una vastissima fetta di pubblico. Dopo la sua pubblicazione nel 2021 su PS4, Xbox One, PC e Steam nel 2021, è tempo della rinascita next-gen di un progetto dall'art style al di fuori dell'ordinario e disponibile da oggi stesso sulle ultime console.