Muore un personaggio in The Quarry? Potrete annullare i vostri errori e riprovare

Attraverso le parole del director Will Byles, Supermassive Games conferma che in The Quarry, la sua prossima avventura teen horror attesa su PC e console PlayStation e Xbox per il 10 giugno 2022, sarà presente una funzione che permetterà di annullare l'eventuale morte di un personaggio.

La Death Rewind, questo il nome della meccanica, sarà disponibile per una seconda run dopo aver finito il titolo per la prima volta, e consentirà così di poter compiere nuovamente scelte specifiche qualora queste dovessero portare alla fine prematura di uno dei protagonisti.



Byles ha spiegato nel dettaglio come funziona: "Death Rewind è una meccanica di riprova che si sblocca dopo aver finito la storia oppure acquistando la Deluxe Edition del gioco. Vi vengono assegnate tre vite extra che vi permettono di evitare la morte di un personaggio al costo di un tentativo. Verrete così riportato al momento in cui avete fatto una scelta cruciale che ha portato alla morte del personaggio, così da poter compiere una scelta diversa".

L'avventura horror dovrebbe durare all'incirca 10 ore, ma ha un elevato grado di rigiocabilità grazie anche alla presenza di un numero enorme di finali in The Quarry. "Il gioco è studiato - continua Byles - per essere altamente rigiocabile, e pensiamo che in tanti vorranno scoprire strade alternative ed effettuare scelte diverse. Se intendete vivere qualunque conseguenza della storia di The Quarry, vi ritroverete a giocarlo per molto a lungo".

Ricordiamo che The Quarry è entrato in fase Gold, dunque è tutto quasi pronto per il debutto di giugno. Quanti sventurati protagonisti moriranno durante la vostra avventura?