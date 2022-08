Muore sviluppatore indipendente, i suoi giochi sono gratis su Steam per ricordarlo

Come segnalato da PC Gamer, lo sviluppatore indipendente Rob Hale (conosciuto anche come Squid In A Box) è venuto a mancare ad agosto per le complicazioni dovute ad una malattia incurabile che ha combattuto fino alla fine.

Il ricordo di Rob Hale però deve restare vivo e per questo il suo socio in affari ha deciso di regalare i giochi di Rob, così da esaudire i desideri dell'amico, specificando come "questo è un vero e proprio regalo di addio di Rob Hale per permettere a tutti di giocare con i suoi giochi e tenere così in vita il suo ricordo." Viene sottolineato "l'amore che Rob ha riversato in questi giochi, con l'obiettivo di tenere viva la passione anche in un momento per lui molto difficile."

Chiunque desideri può scaricare gratis Waves e Waves 2 su Steam, si tratta di due sparatutto spaziali arcade vecchia scuola simili a Robotron 2084 e Geometry Wars, con figure geometriche pronte a darsi battaglia all'interno di arene chiuse, il tutto arricchito da una grafica psichedelica seppur minimale.

Un regalo sicuramente gradito e ribadiamo, voluto dallo stesso autore per ringraziare tutti coloro che in questi anni lo hanno supportato nel suo lavoro. L'invito è quello di scaricare Waves e Waves 2 e condividere la notizia su social e forum.