Murder Mystery Machine: l'avventura investigativa arriverà su PC, PS4, Xbox One e Switch

Abbandonato lo scenario sci-fi di Distant Star Revenant Fleet, i ragazzin di Blazing Griffin abbracciano le atmosfere thrilling delle avventure investigative con Murder Mystery Machine, il titolo già disponibile su Apple Arcade e destinato ad approdare nel 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il progetto, edito da Microids, vede gli appassionati del genere indossare la divisa d'ordinanza della D.C.A. (District Crime Agency) per condurre le delicate indagini affidate alla giovane recluta Cassandra Clarke e all'esperto ispettore Nate Houston.

Mutuando il particolare stile artistico noir con grafica low poly e dall'inquadratura dall'alto con visuale simil-isometrica della versione per sistemi iOS, l'edizione PC e console di Murder Mystery Machine promette di offrire un'esperienza visiva e ludica ancora più stratificata, con scene del crimine piene di indizi da raccogliere e fasi intrise di elementi puzzle.

Nel corso dell'avventura dovremo analizzare i fatti, collegare le prove acquisite, interrogare i sospetti e risalire ai colpevoli degli efferati crimini di cui si occupa la D.C.A.: non a caso, il team di Blazing Griffin ha collaborato con diversi sceneggiatori di serie TV e film polizieschi per stendere il canovaccio narrativo di ciascuna indagine.

Cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di sbirciare tra le pieghe thrilling delle nuove immagini e scene di gioco di Murder Mystery Machine che v'attendono in cima e in calce a questa notizia.