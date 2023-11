Museo Nintendo, i lavori si avviano all'ultimo anno: spunta l'insegna ufficiale

Annunciato nel 2021, il Nintendo Museum è un edificio dedicato alla ricca storia del colosso di Kyoto. I lavori procedono regolarmente e sono previsti terminare per il 2024. Nel frattempo, la grande N ha condiviso l'insegna ufficiale sul proprio profilo Instagram.

Come noto, la Gallery è attualmente in costruzione nella città di Uij, nella prefettura di Kyoto, e dovrebbe essere ultimata entro marzo 2024. Una volta completata, includerà una "ampia varietà" di prodotti che mostreranno la storia dell'azienda.

Il museo è un modo per condividere con il pubblico la storia e la filosofia dello sviluppo dei prodotti Nintendo. La decisione di rinnovare lo stabilimento Nintendo Uji Ogura è stata raggiunta come parte del progetto di riqualificazione dell'area della stazione di Ogura, nei pressi della città di Uij.

I lavori di allestimento al Nintendo Museum stanno per terminare e Nintendo prevede di condividere maggiori informazioni sulla data di apertura in un secondo momento. La galleria custodirà al contempo il grande patrimonio videoludico di Nintendo, esponendo molti dei prodotti della compagnia giapponese.

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli in merito a contenuti e modalità del progetto, ma il museo è in dirittura d'arrivo e indubbiamente Nintendo condividerà ulteriori informazioni a ridosso della fine dei lavori e in prossimità dell'inaugurazione ufficiale dell'edificio. Non resta che attendere.